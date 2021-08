Calciomercato Roma, sfida in Serie A | Affare da 8 milioni di euro

Calciomercato Roma, sfida e possibile asta in Serie A: l’affare potrebbe chiudersi attorno agli 8 milioni di euro.

Nome nuovo per la mediana della Roma, che sarebbe stato offerto nelle ultime ore. Come riportato da seriebnews.com, dopo che lo Sheffield United ha sventato gli assalti del Napoli, ai giallorossi e alla Juventus sarebbe stato offerto il cartellino di Sander Berge, centrocampista norvegese classe ’98, che lo Sheffield valuta circa 8 milioni di euro. Un profilo che, a dispetto della giovane età, ha maturato già una certa esperienza, avendo disputato già 24 partite con la maglia della sua Nazionale, mettendo a referto anche un goal.

Calciomercato Roma, offerto Berge: i dettagli

Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Asker ( compagine norvegese), Berge ha difeso i colori del Genk, prima di approdare allo Sheffield United, dove ha totalizzato già 33 apparizioni. Centrocampista poliedrico, che fa della fisicità il suo punto di forza ( è alto 1,95 m), abile ad interdire ma che non disdegna inserimenti dalle retrovie, sebbene non abbia nel fiuto del goal la sua arma principale. Si tratta di un calciatore che ha molto mercato in Italia e all’estero, e che sarebbe stato proposto, tra le altre, anche alla Roma, alla ricerca di un centrocampista duttile con il quale completare la mediana a disposizione di Mou. Su di lui era forte il pressing del Napoli, ma i partenopei non sono riusciti a pervenire ad un accordo con lo Sheffield: la partita è ancora aperta.