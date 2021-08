Calciomercato Roma, capolavoro Pinto | Altro affare con l’Inter?

Calciomercato Roma, l’asse con l’Inter è caldissimo: Pinto potrebbe decidere di intavolare una trattativa “alla Dzeko”. I dettagli.

A poche settimane dalla chiusura del mercato, restano soltanto due gli innesti che la Roma potrebbe decidere di fare da qui fino al termine delle negoziazioni. Posto che il rinforzo a centrocampo è considerato fondamentale da Mourinho, che non a caso aveva indicato in Granit Xhaka la pedina giusta cui dare l’assalto, salvo poi desistere sotto questo punto di vista, in difesa si cercherà di cogliere quelle occasioni che da qui al 31 agosto si presenteranno, con la consapevolezza che, nel caso in cui non dovesse uscire nessuno degli attuali difensori, difficilmente ci si potrà concedere il lusso di chiudere operazioni extra lusso.

Calciomercato Roma, la pista D’Ambrosio ritorna in auge: i dettagli

Ecco perché, secondo quanto riportato da Interlive.it, non è da escludere che possa ritornare a scaldarsi l’asse di mercato con l’Inter, che pochi giorni fa ha portato alla definizione del passaggio di Edin Dzeko in nerazzurro. Sul tavolo delle negoziazioni questa volta ci sarebbe Danilo D’Ambrosio, un profilo che stuzzica e non poco i giallorossi per la sua duttilità, e per la capacità di rivestire svariati ruoli in difesa. Pinto potrebbe “chiedere” di intavolare una trattativa sulla falsa riga dell’operazione che ha portato Dzeko all’Inter, ovvero mettendo sul piatto circa 2 milioni di euro. Il difensore ex Toro, però, piace molto ad Inzaghi, che ha avuto modo di apprezzarne le abilità nel ritiro precampionato: ragion per cui, la fumata bianca al momento appare un’ipotesi abbastanza remota.