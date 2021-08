Calciomercato Roma, addio Florenzi: la svolta | Formula e cifre

Calciomercato Roma, l’addio di Florenzi è sempre più vicino: ecco a quali cifre e con quale formula il Milan potrebbe chiudere l’operazione.

La trattativa legata al possibile passaggio di Florenzi al Milan è entrato nella sua fase cruciale. I contatti tra le parti nel pomeriggio hanno contribuito a ridurre la distanza tra domanda ed offerta, con la Roma che starebbe andando incontro alle richieste dei rossoneri. Come rivelato da Sky, i giallorossi avrebbero aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, che si vorrebbe rendere oneroso: si sta ragionando sulla possibilità di imbastire una trattiva che preveda un prestito da un milione di euro, e un diritto di riscatto a circa 3,5 / 4 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Florenzi sempre più vicino al Milan: accordo a un passo

Trapela ottimismo sulla chiusura della trattativa, con la fumata bianca che potrebbe essere trovata a stretto giro di posta: l’accordo è vicino, anche perché il calciatore ha esternato la sua volontà di cambiare aria ( dopo i messaggi chiari lanciati da Mou che ha deciso di escluderlo dal ritiro pre campionato), e di abbracciare il progetto targato Milan, con Stefano Pioli pronto ad accoglierlo e a renderlo una duttile alternativa non solo di Calabria in qualità di terzino basso, ma anche di Saelemaekers come esterno alto, in virtù della sua poliedricità maturata negli ultimi anni.