Calciomercato Roma, occasione dal Barcellona | Tutto vero: le ultimissime

Calciomercato Roma, assalto al Barcellona: piovono conferme sulla pista emersa nelle ultime ore. Ecco i dettagli.

Le note vicissitudini finanziarie accorse al Barcellona nell’ultimo periodo potrebbero spingere i blaugrana a privarsi di un’altra pedina dello scacchiere tattico di Ronald Koeman: non ci stiamo riferendo a Leo Messi in questa circostanza, ma a Clement Lenglet, sul quale avrebbe messo gli occhi la Roma, che a quel punto potrebbe decidere di privarsi di uno dei difensori attualmente in rosa. Sebbene il francese classe ’95 abbia il contratto in scadenza nel 2026, l’ex Siviglia non è considerato incedibile, e qualora dovessero essere messe sul piatto determinate cifre, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di fare le valigie.

Calciomercato Roma, confermato l’interesse per Lenglet

Confermato l’interesse della #Roma nei confronti di Clement #Lenglet del #Barcelona anticipato da @elchiringuitotv. Il difensore centrale ha le caratteristiche che i giallorossi stanno cercando. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) August 16, 2021

Come rivelato da Gianluigi Longari, ci sarebbero delle conferme sull’interesse della Roma per il centrale del Barcellona, rivelato da un’indiscrezione di El Chiringuito Tv. Il francese avrebbe le caratteristiche giuste ( e l’appeal internazionale) che i giallorossi ricercano; l’asse Barcellona-Roma potrebbe surriscaldarsi nelle prossime ore, a maggior ragione se Pinto riuscisse a chiudere le uscite dei tanti esuberi che i capitolini stanno cercando di piazzare in questi giorni. Nella lista ripetuta in più di una circostanza, chissà che non possa figurare anche il nome di uno tra Kumbulla e Ibanez, che lascerebbe spazio libero all’eventuale innesto di Lenglet. Al momento sono solo supposizioni, ma…