Calciomercato Roma, offerta in Liga | Mou non si arrende

Bomba dalla Spagna, Josè Mourinho non è intenzionato ad arrendersi per il nuovo difensore. Ecco l’offerta che ha presentato la Roma.

Continuano frenetiche le trattative di mercato in casa Roma, dopo che Tiago Pinto è tornato da Londra col nuovo bomber. La situazione in casa giallorossa è in continua evoluzione, tutti i ruoli del campo sono coinvolti in questa fase, con trattative che rimbalzano in giro per l’Europa. Dalla Spagna infatti arriva la notizia di una nuova offerta per un calciatore del Barcellona. Mourinho lo vorrebbe a tutti i costi.

Il tecnico portoghese avrebbe selezionato il profilo più adeguato per la sua retroguardia e, secondo quanto riportato da le10sport, in casa spagnola sono pronti a trattare. Il difensore infatti non rientra tra gli incedibili di mercato, secondo il tecnico Koeman. Infatti nell’ultima partita del Barca ha visto i suoi compagni titolari, parliamo di Eric Garcia e Gerard Pique. A quanto pare spazio per lui non c’è, e i blaugrana potrebbero approfittarne per fare cassa.

Mourinho non molla, offerta al Barcellona

Parliamo di Clement Langlet, difensore centrale francese di 26 anni. Il club catalano non lo ha mai messo ufficialmente sul mercato, ma non rientra nei piani tattici di Koeman, mentre Mourinho sta spingendo altro il pressing su di lui. Per lui, dal 2018 in maglia blaugrana, 84 partite e 4 gol messi a segno.

Nelle scorse settimane si era parlato di un’offerta che si aggirava intorno ai 15 milioni di euro. Ma il club catalano sembra irremovibile sulla valutazione di 25 milioni. Il centrale passò dal Siviglia ai catalani per un cifra importante, parliamo di 35 milioni di euro. Se la trattiva dovesse andare in porto, qualcosa nella retroguardia della Roma inevitabilmente cambierà.

Al momento il giocatore è in scadenza nel 2026, ma le esigenze del club spagnolo sono quelle di monetizzare il più possibile in questa sessione. Da capire chi potrà fargli posto nella difesa giallorossa, al momento i centrali a disposizione di Mou sono parecchi: Smalling, Mancini, Kumbulla ed Ibanez, senza dimenticare l’esubero Federico Fazio. La pista spagnola potrebbe regalare novità.