Calciomercato Roma, big in vendita | Le condizioni di Pinto

Non si fermano le trattative di mercato in casa Roma. C’è da registrare un forte interesse dall’estero verso un calciatore fin qui inutilizzato.

La questione relativa al nuovo numero 9 in casa Roma è finalmente risolta: ieri è sbarcato a Roma Tammy Abraham, prelevato dal Chelsea. Ma il mercato in casa giallorossa è tutt’altro che concluso, tantissimi giocatori da piazzare in uscita per Tiago Pinto. Anche il GM portoghese è tornato a Roma, insieme al nuovo attaccante.

Nessuno si aspettava un ribaltone per quanto riguarda l’attacco giallorosso, e invece Dzeko all’Inter ha cambiato completamente le carte in tavola. Le prime trattative di mercato in entrata si concentravano tutte nella zona mediana, dove sembrava tutto per fatto per l’arrivo di Granit Xhaka, ma è sfumata la trattativa con l’Arsenal. Non è da escludere però un arrivo nel reparto nevralgico del campo. Arrivo che si concretizzerà solo se prima verrà effettuata una cessione però.

Calciomercato, Pinto detta le condizioni per la cessione

Fari puntati su Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo 23enne, esploso nella scorsa stagione sotto la guida di Paulo Fonseca. Arrivato a Roma nel gennaio 2020, dopo una prima stagione in sordina, lo scorso anno ha rubato la scena, affermandosi come una delle più grandi sorprese. Inutilizzabile finora, in seguito ad un infortunio, secondo quanto riporta As, potrebbe lasciare la maglia giallorossa, ma solo a determinate condizioni.

Secondo l’autorevole quotidiano spagnolo, diverse manifestazioni d’interesse sono giunte a Tiago Pinto. Ma attenzione alla formula, il GM portoghese avrebbe rifiutato qualsiasi trattativa inerente al prestito. Acquistato dall’ Elche per 5 milioni di euro, attualmente percepisce 1,2 milioni di stipendio. Le trattative sul suo rinnovo sono arenate, scadenza nel giugno 2024, ecco perchè si fanno insistenti le voci di mercato, soprattutto in Spagna.

Presenza fissa nella nazionale under 21 iberica, ha anche esordito con la prima nazionale. Nella Roma per lui 42 presenze fin qui, utilizzato sia come centrocampista centrale che come trequartista. Nello scacchiere di Mourinho potrebbe essere la prima alternativa a Lorenzo Pellegrini, ma il tecnico lusitano nel ruolo di mediano avrebbe selezionato un altro profilo. L’Atletico Madrid aveva effettuato un sondaggio per lui, prima di acquistare De Paul, ma per una cifra congrua lo spagnolo potrebbe lasciare la Roma in questa sessione.