Calciomercato Roma, offerto un pallino di Mourinho | Duello in Serie A

Calciomercato Roma, nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo nome per il centrocampo capitolino.

In attesa di chiosare l’operazione Abraham in modo ufficiale, Tiago Pinto avrà tutta una serie di questioni da risolvere in queste poche settimane rimanenti di mercato. Si cercherà soprattutto di concretizzare diverse uscite per ricavare la giusta linfa da investire in modo ponderato per l’ultimo colpo di mercato.

Incastrando i giusti tasselli e vendendo i tanti esuberi ancora presenti in rosa, infatti, la dirigenza potrà poi fare lo sforzo finale per assecondare l’ultima richiesta di Mourinho.

Quest’ultimo ha da tempo sottolineato l’urgenza di intervenire a centrocampo ma nelle ultime settimane si è lavorato soprattutto sulla ricerca di un profilo che potesse sostituire Edin Dzeko.

La trattativa Xhaka è ormai arenata e si stanno ora seguendo nuovi profili ai quali affidare il posto rimanente in mediana accanto a Jordan Veretout.

LEGGI ANCHE: Roma, slitta il debutto di Abraham | Ecco quante partite salterà

Calciomercato Roma, spunta il nome di Sissoko: è stato proposto anche al Milan

In particolar modo, nelle ultime ore, sarebbe stato accostato un altro giocatore ai giallorossi. Si tratta di Moussa Sissoko, centrocampista del Tottenham ben conosciuto da Mourinho, suo profondo estimatore.

Il trentaduenne è stato proposto da alcuni intermediari sia al Milan che ai giallorossi, essendo entrambi alla ricerca di un centrocampista centrale. Pur non declinando totalmente l’idea, la dirigenza non sembra del tutto convinta del francese.

I Friedkin hanno, infatti, finora dimostrato di prediligere investimenti su giocatori giovani e non sembrano intenzionati a sborsare cifre importanti per elementi over 30. Infine, l’attenzione è ora concentrata sulla cessione dei suddetti esuberi.

Solo dopo aver piazzato questi ultimi, Diawara su tutti, si proverà a chiudere il mercato con l’ultimo colpo prima dell’inizio definitivo della nuova stagione.