Calciomercato Roma, il centrocampista finisce fuori rosa: si riapre la pista. Anche se rimane un obiettivo difficile da raggiungere

Fuori rosa. A tempo indeterminato. E allora si riapre la pista per i giallorossi. Che hanno corteggiato a lungo Xhaka ma che non sono riusciti a strapparlo all’Arsenal. Anzi il club inglese, ha rilanciato, proponendo il rinnovo al centrocampista svizzero che avrebbe anche accettato l’offerta. Quindi, di vedere l’elemento dei Gunners nella Capitale, non se ne parla proprio.

Ma la Roma ha comunque bisogno di un centrocampista che vada ad aiutare Veretout. Quello del mediano è un obiettivo di Tiago Pinto, che cercherà in queste ultime due settimane di calciomercato di fare un regalo allo Special One. Oltre le operazioni in uscita, che dopo l’arrivo di Abraham appaiono di fondamentale importanza per il bilancio societario, c’è comunque da mettere a posto una rosa che manca di qualche pedina.

Calciomercato Roma, calciatore fuori rosa: pista riaperta

Parliamo di Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham – e che quindi Mourinho conosce bene – che non rientra più nei piani della società che da questa estate è guidata da Fabio Paratici. L’operazione non è difficile. Ma di più. Perché lo stipendio del calciatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro netti all’anno. Una cifra che la Roma non può permettersi di spendere.

Certo, le cose potrebbero cambiare qualora gli Spurs aprissero per un prestito e con un auto tangibile nel pagamento dell’ingaggio. Di problemi economici a Londra non ne hanno, soprattutto in vista della cessione di Kane al Manchester City che potrebbe regalare all’ex dirigente della Juventus circa 160 milioni di euro da investire. E allora, per incentivare qualche giocatore all’uscita, si potrebbe trovare una soluzione. Ndombele è un elemento importante che potrebbe far comodo a Mourinho. Così come a molti club. Ma servono molti incastri per riuscire in questo intento.