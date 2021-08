Non solo colpi in entrata per Tiago Pinto, che è tornato a Roma col nuovo numero 9 da regalare a Mourinho. Ore decisive per un addio importante.

Porte girevoli in casa Roma, la società giallorossa si conferma tra le più attive in questa sessione di calciomercato estivo. Con l’esordio stagionale alle porte, prende forma l’organico che avrà a disposizione Josè Mourinho nel suo primo anno alla guida della Roma. Ecco che arriva un aggiornamento fondamentale riguardo un’imminente cessione.

Leggi anche: Calciomercato Roma, fa tutto Mendes | Cessione e acquisto immediato

Tutto pronto quindi per l’addio ad un difensore ormai lontanissimo dall’ambiente giallorosso. E pensare che fu addirittura capitano in casa Roma. Poi due stagioni in prestito in giro per l’Europa. Tronato alla base ad inizio di questo mercato, non è mai stao preso in considerazione da Mou, che non lo ha aggregato al gruppo squadra nella tournée iberica di preparazione stagionale.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Pinto gongola: la svolta | Irrompe il Bruges

Addio imminente in casa Roma, incontro decisivo

Parliamo ovviamente di Alessandro Florenzi, il laterale classe 1991 è tornato alla Roma solo di passaggio. Dopo le esperienze europee, Valencia prima e Psg dopo, il suo futuro sarà in Serie A. In un primo momento si era parlato di un forte apprezzamento dell’Inter, anche nell’ambito di uno scambio con Perisic. Ma il futuro del laterale azzurro sembra definito verso l’altra sponda di Milano.

Siamo ai dettagli col Milan, che inizialmente aveva proposto un prestito secco. Formula rifiutata da Tiago Pinto, intenzionato a monetizzare con la cessione. Il giusto compromesso è rappresentato dalla formula del prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare molto facilmente un obbligo di acquisto.

Nella giornata di oggi ci sarà un incontro tra le due società e l’agente del giocatore, parliamo di Alessandro Lucci. Incontro che servirà a definire la formula del passaggio del terzino in maglia giallorossa. Sono ore caldissime per il futuro di Florenzi, l’annuncio dell’addio potrebbe arrivare anche in giornata.