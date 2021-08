Calciomercato Roma, Pinto gelato | Costa 50 milioni

Non arrivano buone notizie per Tiago Pinto, dopo la valutazione mostruosa che riguarda un obiettivo di mercato.

Non si fermano le trattative di mercato in casa Roma. Dopo portiere e attaccante ora Tiago Pinto vuole regalare anche il centrocampista perfetto per la nuova Roma di Josè Mourinho. Il profilo più adatto, durante le prime battute di mercato, era quello dello svizzero Granit Xhaka. Svizzero sfumato dall’Arsenal, gunners poi beffati per quanto riguarda la trattativa che ha regalato Abraham alla corte di Mourinho.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Pinto gongola: la svolta | Irrompe il Bruges

Se lo svizzero era la prima scelta di Mou è evidente che per la mediana Pinto stia cercando un rinforzo che fa della fisicità il suo punto di forza. Ecco perchè nelle scorse ore si era guardato anche in Portogallo, come la nostra redazione vi aveva anticipato. Trattativa che però potrebbe subire una frenta decisiva, dopo che è uscita questa valutazione monstre.

Leggi anche: Calciomercato Roma, big in vendita | Le condizioni di Pinto

Calciomercato, Pinto spiazzato: servono 50 milioni

Parliamo di João Palhinha, centrocampista portoghese in forza allo Sporting Lisbona. Come ha rilanciato su Twitter, Flavio Maria Tassotti, il club portoghese avrebbe alzato un vero e proprio muro per il mediano. La valutazione è di 50 milioni di euro, per il possente mediano lusitano. Nazionale portoghese, molto bravo nel gioco aereo, ha vinto molto nelle competizioni nazionali. 3 coppe di Portogallo, 1 Supercoppa ma soprattutto lo scudetto appena arrivato in maglia biancoverde.

A fronte di tale richiesta, la Roma potrebbe rivolgere le proprie mire altrove. Soprattutto se non dovessero concretizzarsi movimenti importanti per quanto riguarda il fronte cessioni. Trattativa più che in salita, dunque per il mediano portoghese. Le sue ottime prestazioni nello scorso europeo, similarmente a quanto successo con Xhaka, hanno spinto il club di appartenenza a blindarlo con una valutazione mostruosa.