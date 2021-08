Calciomercato Roma, asse caldo in Premier | Due ostacoli dal nuovo colpo

Calciomercato Roma, Pinto alla ricerca di un altro regalo per Mou: si guarda in Premier League con estrema attenzione. Le ultimissime.

Paradossalmente, proprio il reparto che la Roma ha cercato di rinforzare sin dall’apertura dei battenti della sessione estiva di calciomercato, è quello che necessita ancora di un innesto in grado di far fare il salto di qualità definitivo ad una rosa che di qualità ne aveva già tanta, e che ha aggiunto esplosività e fantasia con Shomurodov e Abraham in attacco. E così, la sortita “inglese” di Pinto, oltre a dare l’assalto ( riuscito) a quello che fra poche ore potrà essere definito un ex attaccante del Chelsea, è servito anche a tessere la tela in vista di quel colpo a centrocampo che Mou si aspetta.

Calciomercato Roma, anche Bertrand Traoré nel mirino | Sfida all’Atalanta

Come riportato da footmercato.net, anche la Roma seguirebbe con attenzione l’evolversi della situazione legata a Bertrand Traoré, centrocampista classe ’95 in forza all‘Aston Villa, che recentemente ha rimediato un infortunio alla coscia, nel corso di una gara contro il Liverpool, che lo terrà fermo ai box dalle tre alle quattro settimane. Il burkiniano, che la scorsa stagione ha messo a referto ben 7 goals in Premier League, dispensando anche 7 assist, c’è anche l’Atalanta: tuttavia, ora come ora, l’Aston Villa non ha nessuna intenzione di intavolare una trattativa, anche perché la cessione di Grealish al Manchester City ha garantito un tesoretto da 117 milioni di euro.