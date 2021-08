Calciomercato Roma, “addio” definitivo | Ha firmato

Calciomercato Roma, l’addio è stato ormai ratificato: ha firmato fino al 2025. Sfumato un obiettivo dei giallorossi: le ultime.

Dopo aver praticamente chiuso l’affare Abraham, la Roma sta scandagliando il mercato, alla ricerca di un rinforzo importante con il quale puntellare la mediana. Sono ore caldissime in questo senso, dal momento che Tiago Pinto sta attenzionando vari profili: da Anguissa a Palhinha, da Delaney a Sergio Oliveira, senza trascurare la pista che porta a Ndombelè. In realtà, il vero, grande obiettivo dei capitolini di questa sessione estiva di calciomercato era Granit Xhaka, a lungo corteggiato, prima che l’Arsenal decidesse di fare muro, bloccando la partenza dell’elvetico. E proprio in questo senso, arrivano interessanti novità.

Calciomercato Roma, bomba Xhaka: rinnovo fino al 2025

Deal ist fix, Tinte trocken: Granit Xhaka hat bei Arsenal einen neuen Vertrag bis 2025 unterschrieben — Andreas Böni (@AndreasBoeni) August 16, 2021

Come rivelato da Andreas Boni con un post apparso sul proprio profilo social, l’Arsenal e Xhaka hanno praticamente raggiunto l’accordo per quanto concerne il rinnovo del contratto del centrocampista elvetico fino al 2025, al punto che l’intesa sarebbe stata suggellata già dalla firma. Finisce quindi una delle telenovele di questa sessione di negoziazioni: dopo i segnali di riavvicinamento dei giorni scorsi, i “Gunners” hanno deciso di compiere un passo a questo punto decisivo verso il centrocampista, assecondandone le richieste economiche, dopo aver sventato gli assalti della Roma, che aveva messo sul piatto circa 15 milioni per Xhaka. Ragion per cui, Pinto sarà costretto a dirottare le proprie attenzioni altrove, come del resto stava già facendo, una volta memorizzato il dietrofront improvviso sia del calciatore, sia del club inglese.