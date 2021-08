Roma-Fiorentina, in tilt la biglietteria | Proteste social

Roma-Fiorentina, biglietteria in tilt per la prima gara di campionato prevista domenica all’Olimpico. Ecco cosa sta succedendo

La passione è così tanta che la biglietteria online è andata in tilt. La voglia di vedere da vicino la Roma, soprattutto nella prima partita di campionato, sta pervadendo i tifosi giallorossi. Che sono stati troppo lontani dalla propria squadra del cuore. E che non vedono l’ora di rientrare all’Olimpico. Il debutto di José Mourinho è un appuntamento troppo importante per mancare. E il fatto che le tribune, grazie al green pass, saranno riaperte, ha fatto riesplodere la passione.

Ma non tutto sta andando per il verso giusto. Già si è visto sabato sera prima della gara contro il Raja Casablanca, quando delle file lunghissime ai tornelli non hanno permesso un afflusso agevole a chi aveva deciso di acquistare il biglietto per l’ultima amichevole del precampionato. Adesso, in vista della gara di domenica, i problemi sembrano altri.

Roma-Fiorentina, la biglietteria è in tilt

Da oggi è partita la vendita dei biglietti in fase di prelazione per chi era abbonato nella stagione 2019-2020. Ma qualcosa è andato storto. Il problema c’è nel momento in cui, dopo aver scelto il posto (anche questa è un’operazione che va a rilento), si dovrebbe procedere al pagamento del tanto agognato tagliando. Lì il sito della Roma va in crash. E tutto si blocca.

Domani dovrebbe anche iniziare la vendita libera. Ma sono furenti le polemiche sui profili social della società giallorossa. Tifosi inferociti per le difficoltà riscontrate per l’operazione. La Roma ha fatto sapere che si tratta di un problema della banca che dovrà gestire i pagamenti dei biglietti. E che si è già al lavoro per cercare di risolvere i disservizi nel minor tempo possibile. Ma intanto il danno è stato già fatto.