Roma, slitta il debutto di Abraham | Ecco quante partite salterà

Roma, slitta il debutto dell’attaccante giallorosso arrivato ieri nella Capitale. Mourinho deve ancora attendere un poco per abbracciarlo

Mourinho ancora dovrà attendere per abbracciare il suo attaccante. Il primo bagno di folla di ieri resterà l’unico ancora per un po’ di tempo. Questa settimana sicuramente, visto che Abraham, arrivato ieri nella Capitale, rimarrà pochi giorni in Italia per poi fare ritorno in Inghilterra per sistemare alcune pratiche di visto che chi viene dal Regno Unito, dopo la Brexit, è considerato come extracomunitario.

E allora, al suo rientro nel Bel Paese, dovrà ancora fare la quarantena obbligatoria di cinque giorni – al momento per motivi di lavoro è riuscita a evitarla – ma avrà comunque un permesso per fare casa-lavoro. Ma si allenerà in maniera individuale. Rimanendo così lontani dai compagni di squadra. Ecco quindi quante partite salterà.

Roma, Abraham non debutta questa settimana

Sicuramente non sarà in campo contro il Trabzonspor, giovedì sera, in Europa League. La Roma lo potrebbe inserire in Lista Uefa fino a un giorno prima dalla gara, ma probabilmente non ci sarà nessun cambio. E nemmeno in campionato, almeno alla prima, ci sarà: contro la Fiorentina, che bagnerà il debutto in Serie A della prima Roma di José Mourinho, l’attaccante inglese scenderà in campo. Lo Special One quindi dovrà trovare delle soluzioni alternative almeno per le prime due uscite.

Si spera – così come riportato da Forzaroma.info – di averlo a disposizione per l’ultimo weekend d’agosto. Anche per fargli assaggiare l’aria del campionato italiano. Anche perché, dopo, ci sarà la sosta per la nazionali. E quindi se ne potrebbe riparlare anche per la metà di settembre. Una lunga, lunghissima, attesa.