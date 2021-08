Calciomercato Roma, UFFICIALE Abraham | Ecco l’annuncio

Calciomercato Roma, arriva l’ufficialità di Abraham: ecco l’annuncio del club giallorosso che suggella l’affare.

Finalmente Abraham. Dopo lo sbarco a Ciampino di Ferragosto e le visite mediche di rito, è arrivato anche l’annuncio ufficiale: l’attaccante inglese è un nuovo attaccante della Roma. Le cifre dell’operazione erano state svelate già nei giorni scorsi: la fumata bianca è arrivata a 40 milioni più bonus, con una prima tranche immediata da 5 milioni, a cui si aggiungeranno altri 20 milioni da versare nelle casse del club inglese entro il 2024, e altri 15 milioni entro il 2025. L’ingaggio è pari a 5,8 milioni lordi, mentre il diritto di recompra per i Blues è stato fissato a 80 milioni di euro. Ecco l’annuncio ufficiale dei giallorossi:

🐺9⃣🖊️

🆕 Welcome to #ASRoma, @tammyabraham!

We are proud to support @ICMEC_official and other organisations around the world who are working tirelessly to bring missing children home. ❤️ pic.twitter.com/JneGqW70K6

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 17, 2021