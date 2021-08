Calciomercato Roma, subito a disposizione | Mourinho sorride

Il giallorosso potrà essere a disposizione di Mourinho già domenica prossima. Ecco perché

Oggi è arrivata l’ufficialità dell’arrivo in giallorosso di Tammy Abraham, colui che prenderà la numero 9 lasciata da Edin Dzeko, passato all’Inter. L’attaccante inglese classe ’97 ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, con i ben 40 milioni più bonus spesi per l’ex giocatore del Chelsea. José Mourinho adesso ha il reparto offensivo centrale completo, con l’inglese che si aggiunge a Eldor Shomurodov e Borja Mayoral. Tre attaccanti per tre competizioni: Serie A, Coppa Italia e Conference League.

Calciomercato Roma, Abraham vede la Fiorentina

Intanto la novità per Tammy Abraham riguarda la disponibilità sin da subito per giocare con il suo nuovo club. Infatti, come riportato dal giornalista Jacopo Aliprandi, il giocatore è partito per Londra, dove dovrà chiudere l’iter burocratico per il visto di lavoro per la successiva permanenza in Italia. Inoltre il club giallorosso lo ha inserito in lista UEFA, e sarà a disposizione per la gara di ritorno contro i turchi del Trabzonspor, quella del 26 agosto in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Quando tornerà dalla capitale inglese, il calciatore dovrà effettuare i 5 giorni di isolamento casa-lavoro-casa e molto probabilmente sarà a disposizione anche per la gara di domenica sera contro la Fiorentina.