In un calciomercato difficile la Roma è la squadra italiana che ha speso di più. Manca ancora un tassello per Mourinho.

Rinforzata la porta, rinforzato l’attacco. A questo si aggiunge anche un nuovo terzino sinistro. Sono stati tasselli importanti, alcuni non programmati come ha affermato oggi il tecnico giallorosso José Mourinho, ma alla fine le dichiarazioni di Tiago Pinto ‘a fine mercato sarà una Roma degna di Mourinho’ si sta avvicinando al completamento delle operazioni. I giallorossi in questa sessione di calciomercato hanno speso la modica cifra di 97 milioni e 750 mila euro, che sono suddivisi in questa maniera: 6,75 per il riscatto di Bryan Reynolds, 9 per quello di Roger Ibanez dall’Atalanta, 11,5 per il primo acquisto ufficiale Rui Patricio, 13 per il sostituto di Spinazzola, ovvero Matias Vina, 17,5 per Eldor Shomurodov dal Genoa e infine i 40 per Tammy Abraham dal Chelsea. Da specificare che per quest’ultimi due affari si tratta di acquisti dilazionati negli anni.

Calciomercato Roma, le cessioni di Tiago Pinto

La difficoltà che tutt’ora persiste per il general manager giallorosso Tiago Pinto riguarda gli esuberi, alcuni sono stati piazzati, vedi Cengiz Under e Pau Lopez (entrambi al Marsiglia con un prestito oneroso) e Justin Kluivert (anche lui in Francia, in prestito al Nizza), ma nessuno per ora garantisce una liquidità fresca per le casse giallorosse. A questi si aggiungono i pesanti ingaggi dei giocatori che il dirigente portoghese sta cercando di piazzare: da Fazio a Santon, passando per Pedro, Nzonzi e Pastore. Altre entrate sono arrivate con le cessioni di Valeau, Antonucci, D’Orazio (il club giallorosso mantiene il 50% sulla futura rivendita del ragazzo) e Podgoreanu. A questi si potrebbe aggiungere presto anche Ruben Providence. Verso la conclusione la trattativa col Milan per Florenzi.

Cosa manca alla Roma di Mourinho?

Quasi sicuramente non arriverà un centrocampista, dopo settimane in cui i giallorossi sono stati sulle tracce di Granit Xhaka, il giocatore svizzero alla fine ha deciso di sposare ancora il progetto Arsenal. Dunque nel reparto centrale del campo rimangono in tanti, da Cristante a Veretout (che dovrebbe essere la coppia titolare) a Diawara e Villar, senza escludere i giovani Darboe e Bove. Il guineano potrebbe essere ancora ceduto ma fino a questo momento ha rifiutato tutte le offerte. Rimane un solo ruolo dove la Roma potrebbe ancora intervenire, quello del terzino destro, come vice Karsdorp.

Attualmente in rosa c’è Bryan Reynolds, arrivato lo scorso gennaio, ma allo statunitense gli servirà ancora del tempo per adattarsi al calcio italiano. Per questo non è escluso che possa arrivare un’occasione last minute negli ultimi giorni di mercato. Infine, da valutare le condizioni di Smalling, chissà se un’occasione non possa arrivare anche al centro della difesa.

Michele Spuri