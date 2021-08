Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in mediana: scatta il derby con la Lazio che è sulle tracce del calciatore della Premier League

Sfumato Xhaka, la Roma ha comunque bisogno di un centrocampista. Lo sa Tiago Pinto, che però, per tentare un nuovo assalto, deve cercare di vendere qualcuno. Altrimenti sarà difficile riuscire nell’intento di regalare a Mourinho un altro elemento che vada a completare non solo il reparto ma anche la rosa giallorossa. Piazzato intanto Providence, che nelle prossime ore dovrebbe partire destinazione Bruges, oggi potrebbe essere in uscita anche il giorno di Alessandro Florenzi al Milan. Vedremo.

Intanto però, il general manager portoghese, non molla nessuna delle altre piste seguite per la linea mediana. E secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport potrebbe essere derby anche sul mercato. Sì, perché oltre Zakaria del ‘Gladbach e Anguissa del Fulham, la Roma sarebbe tornata forte su un altro calciatore che milita in Premier League. E che veste anche la maglia dell’Arsenal.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: c’è Torreira

L’uruguaiano, che nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Atletico Madrid, è tornato in Inghilterra alla fine del prestito. Ma di spazio per lui ce ne sarà poco nel corso della stagione. Ecco perché rimane sul mercato. Ed era già stato cercato non solo dai giallorossi, ma anche dalla Lazio di Lotito che non ha mai mollato la presa. Adesso però, sembrerebbe ci sia un nuovo importante interessamento giallorosso sul calciatore. Che però, come detto, con l’acquisto di Abraham ha finito il budget. Quindi per arrivare a Torreira serve vendere.

Pinto lo sa e sta cercando di fare questo per poi tentare l’affondo decisivo per il calciatore. Le piste sono seguite tutte: ma l’ultima sembra davvero quella più semplice da raggiungere in questo momento.