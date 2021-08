Il difensore centrale resta un obiettivo concreto del calciomercato Roma e la dirigenza continua a studiare diversi profili

Già alla ricerca di un difensore centrale nelle scorse settimane, la Roma potrebbe accelerare su questo fronte visto l’ennesimo infortunio muscolare di Chris Smalling. Nelle ultime ore si è parlato di un prepotente ritorno di fiamma per Sven Botman, ma il difensore del Lille non è l’unico profilo monitorato dalla dirigenza giallorossa. L’indicazione di José Mourinho è stata quella di un centrale mancino e per questo non hanno sorpreso le indiscrezioni su Lenglet del Barcellona. Tornando alla Ligue 1, ci sarebbe però un altro calciatore finito nel mirino di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, nome nuovo in difesa: radar su Aguerd

Secondo ‘laroma24.it’, infatti, il general manager romanista ha messo nel mirino Nayef Aguerd. Sotto contratto con il Rennes fino al 30 giugno del 2024, il 25enne marocchino è finito anche nel mirino di alcuni club di Premier League, in virtù di una stagione conclusa con 35 presenze e 3 gol all’attivo. Il West Ham, in particolare, che a inizio calciomercato aveva preso contatti ufficiali sia con l’entourage del calciatore, sia con il club francese.