Calciomercato Roma, regalo per Mou | Partito l’assalto in Ligue 1

Calciomercato Roma, Pinto prepara l’assalto in Ligue per completare la rosa, e regalare a Mourinho il rinforzo tanto atteso.

Prosegue la caccia al difensore della Roma, con Pinto che sta attenzionando svariati profili: oltre ai sondaggi per Lenglet, sul quale però piovono secche smentite, non possiamo non trascurare l’interesse per Sven Botman. Per quest’ultimo, ci sono degli aggiornamenti da prendere in considerazione; come annunciato da TeleradioStereo, la Roma avrebbe cercato di allacciare un dialogo proprio con l’olandese classe ‘2000, reduce da una stagione sopra le righe, che ne ha fatto lievitare esponenzialmente la valutazione.

Difficile che la Roma decida di optare per un nuovo esoso investimento, anche perché Botman è considerato incedibile dal Lille, che di fatto non ha ancora aperto ad una sua cessione, e non è detto che possa farlo da qui fino al termine del mercato. Lo scenario potrebbe cambiare aria se a partire fosse uno dei difensori attualmente in rosa, o se si riuscisse a piazzare un paio di esuberi a centrocampo: in questo senso il nome più caldo in uscita è quello di Diawara che però, stando a quanto riferito sia dal Corriere dello Sport, sia da Tuttosport, avrebbe rifiutato le proposte del Wolverhampton e del Torino. A ciò bisogna aggiungere che qualcosa in mediana la Roma farà, ragion i capitolini cercheranno di sfruttare le situazioni che si potrebbero presentare.