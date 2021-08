Calciomercato Roma, tutto fatto: c’è l’accordo per la cessione. Se ne va in Belgio. Pinto inizia a sfoltire la rosa giallorossa

Dopo aver piazzato il colpo Abraham, Tiago Pinto ha seriamente iniziato a pensare a sfoltire la rosa della Roma. Ci sono tanti, troppi elementi, che non rientrano più nei piani della società giallorossa. E allora il compito del general manager portoghese è quello di riuscire a cederne in meno di due settimane il più possibile. Tra questi ci sono anche dei giovani della Primavera. E per uno la cosa sembra fatta davvero. Almeno a quanto viene riportato da fonti belga.

Ne parla il portale belga footnews.be, svelando che tra la Roma e il Bruges sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima per la cessione dell’esterno classe 2001 francese Ruben Providence. Mancherebbe solamente la firma sul contratto. E poi si cercheranno anche di capire i dettagli dell’operazione in uscita.

Calciomercato Roma, Providence se ne va in Belgio

Non è chiaro se il francese partirà in prestito o a titolo definitivo. Ma sicuramente partirà, questo ormai è certo. Providence ha un accordo con la Roma fino al 30 giugno del 2024 – rinnovato lo scorso anno – ma ormai ha capito di non rientrare più nei piani dei giallorossi. Che hanno deciso di metterlo sul mercato già all’inizio dell’estate e che adesso vorrebbero monetizzare. Magari cedendolo anche in prestito per questa stagione ma con obbligo di riscatto.

Un’operazione in uscita che dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. Perché in linea di massima le parti hanno trovato un accordo. Il primo colpo quindi Pinto lo ha piazzato in breve tempo. Adesso arriva il tempo anche di pensare a tutti gli altri. E ancora ce ne sono tanti. Un altro che comunque sembra davvero a un passo dal lasciare Trigoria sembra Florenzi.