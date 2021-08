Calciomercato Roma, tutto fatto: è arrivata la fumata bianca

Calciomercato Roma, accordo trovato: intesa totale e fumata bianca. La trattativa si è conclusa positivamente.

Svolta in uscita importante per il calciomercato della Roma. Si è conclusa positivamente la trattativa legata al trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan, che nelle ultime ore aveva vissuto un’accelerata importante, dopo che i giallorossi avevano aperto alla possibilità di intavolare una trattativa sulla base di un prestito oneroso ( a circa un milione di euro), con diritto di riscatto fissato a poco più di 4 milioni. Il calciatore aveva già da tempo fatto la sua scelta, in quanto è desideroso di mettersi in gioco e di giocarsi tutte le sue chances al servizio di Stefano Pioli; restavano da limare gli ultimi dettagli relativi alla modalità di trasferimento, in particolar modo alla “natura” del riscatto, che dovrebbe essere esercitato al raggiungimento di determinati “paletti”.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, regalo per Mou | Partito l’assalto in Ligue 1

Calciomercato Roma, Florenzi-Milan: c’è la fumata bianca

Come rivelato dal giornalista di Sportitalia Luca Cilli, il Milan ha praticamente chiuso l’operazione Florenzi con la Roma: l’accelerata di ieri è servita per gettare le basi in vista della fumata bianca decisiva. Per le cifre dell’operazione, bisognerà aspettare il comunicato ufficiale, anche se non dovrebbero discostarsi troppo da quelle sopra menzionate. Trattativa Florenzi-Milan che fa felici un pò tutti: la Roma, che si toglie dal groppone quello che a tutti gli effetti era considerato un esubero. Il giocatore, che avrà modo di esprimersi al servizio di Pioli, e il Milan, che potrà far tesoro della poliedricità dell’ex Psg.