Ore calde per il calciomercato della Roma ma anche per il trasferimento di un calciatore giallorosso in Serie A.

Sono ore decisive per l’ennesimo saluto di Alessandro Florenzi dalla Roma. Dopo i prestiti al Valencia e al Paris Saint-Germain, sembra arrivarne un altro, quello al Milan. I rossoneri stanno cercando di trovare l’accordo con la Roma per il calciatore in grado di giocare su più ruoli e che può tornare molto utile a Stefano Pioli nelle sue gerarchie. Può fare il terzino destro, o all’occorrenza a sinistra, ma anche esterno di centrocampo o un po’ più centrale, anche se sarà difficile vederlo tra i due mediani in un ipotetico 4-2-3-1. La decisione il calciatore romano l’ha già presa, così come la società capitolina, che sperava di poter fare una plusvalenza.

Calciomercato Roma, Florenzi Milan | La situazione

Il discorso relativo alle cifre non è ancora risolto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero prenderà Florenzi con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma inizialmente voleva l’obbligo. Il prestito, però, sarà oneroso, ed è proprio qui che ballano circa 500 mila euro. Tutte le parti stanno lavorando per arrivare al più presto ad una conclusione, con la fumata bianca attesa nelle prossime ore o magari già nella notte. Il giocatore ormai vuole solamente il Milan e la trattativa si chiuderà, bisogna sistemare gli ultimi dettagli relativi alle cifre.