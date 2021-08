Calciomercato Roma, l’annuncio social fa chiarezza sulla reale fattibilità dell’operazione Lenglet, accostato recentemente ai giallorossi.

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Abraham, che è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Roma, in queste ultime settimane prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato Tiago Pinto cercherà di completare la rosa a disposizione di Mourinho con altri due innesti: sistemato l’attacco con Shomurodov e l’ex Chelsea, il gm giallorosso si fionderà con decisione su un difensore e un centrocampista. Per quanto concerne il reparto arretrato, nelle ultime ore sarebbe ritornata in auge la candidatura di Clement Lenglet, centrale francese in forza al Barcellona, almeno a giudicare dalle indiscrezioni rimbalzate dalla Spagna.

Calciomercato Roma, colpaccio Lenglet: l’annuncio social fa chiarezza

☎️ Lenglet no quiere salir (de momento)

La Roma no quiere a Lenglet#mercato #marramiau — Gerard Romero (@gerardromero) August 16, 2021

Come riferito da Gerard Romero, però, filtrerebbero smentite sotto questo punto di vista, con Lenglet che non avrebbe esternato il desiderio di cambiare aria ( almeno per il momento), e con la Roma che per adesso non si sarebbe mossa con concretezza per il difensore classe ’95, il cui contratto con i blaugrana scade nel 2026. Ovviamente questo non significa che da qui fino al 31 agosto non possa nascere una trattativa, anche perché la Roma quest’estate ci ha abituati a sortite sotto traccia: ora come ora, però, la pista che porta all’ex difensore del Siviglia e del Nancy non è ancora calda.