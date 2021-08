Calciomercato Roma, testa a testa con la Juve | Pjanic ha deciso

By

Calciomercato Roma, Tiago Pinto potrebbe regalare al mister connazionale un giocatore che ha già vestito giallorosso.

Ci riferiamo, come indicato anche nel titolo, a Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco classe 1990 che ha già militato all’ombra del Colosseo dal 2011 al 2016. In questo lustro, l’attuale blaugrana ha concretizzato 30 reti, dimostrandosi sovente decisivo in fase di rifinitura e sui calci piazzati.

Il suo nome era stato riaccostato all’orbita giallorossa già nelle scorse settimane, quando Pinto iniziò a valutare diverse alternative a Granit Xhaka. Lo svizzero è divenuto sempre più un taboo irraggiungibile e la stessa dirigenza ha deciso di virare su altri obiettivi.

La divergenza con l’Arsenal non è mai stata ridotta e, ad oggi, martedì 17 agosto, i capitolini non hanno ancora concretizzato un’entrata in questo reparto. “Merito” soprattutto della distrazione dei dirigenti di Trigoria legata alla questione Dzeko, felicemente chiosata con la sortita del bosniaco a Milano e l’approdo di Abraham nella Capitale.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, tentazione Lenglet | L’annuncio social fa chiarezza

Calciomercato Roma, duello con la Juventus per Miralem Pjanic

Stando a quanto riportato in queste ore da Tuttomercatoweb, però, la pista per Pjanic si sarebbe riaccesa da poco. L‘ex Juve piace molto anche a Massimiliano Allegri e sarebbe seguito anche dalla Vecchia Signora.

Al momento, preferirebbe un ritorno in Piemonte piuttosto che a Roma, forse consapevole di poter trovare un ambiente ostico e ben memore della scelta professionale fatta ormai 6 anni fa. Ciò che è certo è che Pinto si sta muovendo per provare a prenderlo ma, come sempre, spetterà al giocatore la scelta finale.

Da sottolineare, infine, la necessità della Juventus di sfoltire il reparto in mediana prima di affondare l’ipotetico colpo per il ritorno. Ciò potrebbe causare una prolissità dei tempi e convincere il numero 15 ad un ritorno volto alla ricerca del “perdono”.