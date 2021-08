Calciomercato Roma, cambia tutto | Rimane in giallorosso

Calciomercato Roma, nello spazio di qualche settimana è cambiato tutto. Rimane in giallorosso anche la prossima stagione. Decide Mou

E’ cambiato tutto nello spazio di pochi giorni. Sembrava essere un elemento in partenza, nonostante si allenasse con la squadra e insieme a Mourinho e non con gli esuberi che lavorano da soli all’interno di Trigoria. Anche perché, delle offerte, ne erano arrivate. Quella più importante del Newcastle. Ma si pensava anche potesse entrare in qualche trattativa come pedina di scambio.

Inoltre, ieri, vi abbiamo anche spiegato che si era offerto al Barcellona. Ma la risposta del presidente Laporta era stata immediata e senza fronzoli: “no grazie”. Adesso Carles Perez quindi è uscito dal mercato. Lo ha deciso Mourinho in sintonica con Tiago Pinto. L’esterno d’attacco potrebbe tornare utile nel corso della prossima stagione.

Calciomercato Roma, Perez rimane in giallorosso

La notizia della sua permanenza, questa mattina, è riportata sia da Il Tempo che dal Corriere dello Sport. Che “tolgono” quindi dal mercato lo spagnolo arrivato appunto dalla società catalana. Una decisione improvvisa. Una svolta immediata che permette così allo Special One di poter contare, anche l’anno prossimo, sulle prestazioni di Perez. Che, bisogna dirlo, quando chiamato in causa, soprattutto a gara in corso con Fonseca, non è dispiaciuto.

E allora Mourinho, probabilmente vedendolo da vicino anche negli allenamenti e capendo che ci sono dei margini di miglioramento, ha cambiato idea, decidendo in questo modo. Perez quindi, sarà una valida alternativa a chi nel corso del campionato e della Conference League giocherà da esterno alto nel 4-2-3-1 disegnato dall’allenatore portoghese.