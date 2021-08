Calciomercato Roma, bomba Sarri | Vuole un giallorosso

Clamorosa indiscrezione di calciomercato che vedrebbe il passaggio di un giocatore dalla Roma alla Lazio.

Si avvicina sempre di più la prima gara ufficiale della nuova Roma targata José Mourinho. Giovedì alle ore 19:30 i giallorossi saranno ospiti del Trabzonspor al Senol Gunes Spor Kompleksi Yeni Stadyum di Trebisonda. In Turchia andrà in scena la gara di andata del preliminare di UEFA Conference League, prima del ritorno previsto una settimana dopo allo Stadio Olimpico. Giallorossi che hanno già riassaporato il tifo dei propri beniamini, nella partita di sabato scorso contro Raja Club Athletic Casablanca, club marocchino, dove la squadra dello Special One si è imposta per 5-0. Adesso però è arrivato il momento delle gare ufficiali per i giocatori giallorossi, quelli che fanno parte dei piani tecnici del tecnico portoghese.

Calciomercato Roma, Sarri vuole un giallorosso

Chi invece non è nei piani tecnici di Mou sono Fazio, Santon, Florenzi, Nzonzi, Pastore, Pedro e altri giovani calciatori della Primavera. A proposito dell’attaccante spagnolo, arriva una vera e propria bomba di mercato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri avrebbe richiesto Pedro per rinforzare il reparto offensivo biancoceleste.

Il club biancoceleste deve ancora ufficializzare gli arrivi di Elseid Hysaj e Felipe Anderson, Luka Romero e Kamenovic, così come il rinnovo di Radu, visto che l’indice di liquidità – cioè il rapporto tra spese e passività correnti calcolate sui dodici mesi – al momento non lo permette, se non per qualche uscita. Per la Lazio rimangono anche le piste Basic, Kostic e Callejon. Pedro è ormai un separato in casa a Trigoria, con altri due anni di contratto a 3 milioni di euro netti a stagione. Sarri conosce molto bene lo spagnolo che ha già allenato al Chelsea. Per adesso si tratta di un sondaggio e di una verifica della fattibilità dell’operazione, però sarebbe una vera e propria sorpresa del passaggio di un giocatore dalla Roma alla Lazio, cosa già avvenuta in passato.