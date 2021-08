Roma, debutto Abraham: è corsa contro il tempo | Le ultime

Roma, Abraham morde il freno: ecco quando potrebbe debuttare il giovane attaccnte inglese, recentemente acquistato dal Chelsea.

Tutti pazzi per Abraham. José Mourinho ha una nuova freccia nella sua personalissima faretra, con la quale riuscire a scardinare le difese avversarie: un connubio di agilità, forza fisica e tecnica, che si spera non faccia rimpiangere Edin Dzeko, approdato all’ombra del Naviglio. L’ufficialità relativo al trasferimento in giallorosso della punta inglese è arrivata in tarda mattina, e con esso le cifre di un affare importante, che testimoniano la fiducia che la dirigenza e lo Special One nutrono in questo calciatore. Ma la prima questione, neanche troppo utopistica, è la seguente: quando debutterà Abraham? Si segnalano importanti novità.

Roma, Abraham in panchina contro la Fiorentina? Le ultime

Come rivelato da “Il Corriere dello Sport” Abraham, dopo aver apposto la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi, farà ritorno in Inghilterra, e a Londra cercherà di risolvere in tempi relativamente brevi le pratiche inerenti il visto di lavoro, dal momento che si tratta a tutti gli effetti di un extracomunitario, dopo le ben note vicende relative alla Brexit. Solo dopo aver sistemato questo “dettaglio”, l’attaccante potrà fare ritorno in Italia dove, in ottemperanza ai protocolli Covid vigenti, osserverà un periodo di quarantena di 120 giorni. Ragion per cui, sarà una corsa contro il tempo per la Roma, che tenterà di inserirlo nella bolla, grazie alla quale potrebbe allenarsi e rendersi disponibile, almeno per la panchina, in vista della prima sfida di campionato contro la Fiorentina.