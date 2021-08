Roma, ansia Mou: altro infortunio in allenamento | I dettagli

By

Roma, altro infortunio per i giallorossi, a pochi giorni dall’inizio della Conference League e del campionato.

La passata stagione fu monopolizzata dagli infortuni in rapida successione che falcidiarono la rosa di Fonseca, con la triste notte di Manchester a ricalcare un leit motiv che si trascinò ineluttabilmente sia in campionato che in Europa. A pochi giorni dall’inizio ufficiale della gestione Mou, ecco ripresentarsi questa fastidiosa spada di Damocle: dopo i problemi accusati da Villar e da Pellegrini nelle settimane scorse, questa volta è stato Chris Smalling ad essere fermato da un infortunio.

Roma, infortunio Smalling: ecco l’entità del guaio fisico

Il difensore ex United ha riportato in allenamento una lesione al flessore della coscia sinistra: le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno, anche se salterà sicuramente l’andata della gara di Conference League contro il Trabzonspor, e l’impegno all’Olimpico contro la Fiorentina. Da valutare il suo possibile rientro, anche se è presumibile che si agirà con cautela, per ridurre al minimo le possibilità di una ricaduta deleterie, ai nastri di partenza di una stagione nella quale la compagine di Mou sarà impegnata su più fronti. Vi daremo ragguagli nel corso delle prossime ore.