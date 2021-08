La Roma sgancia la… Bomb | L’annuncio ufficiale

Roma, tramite il proprio canale ufficiale, la società ha presentato il secondo annuncio ufficiale dopo quello relativo a Tammy Abraham.

Il ventitreenne ormai ex Chelsea è sbarcato in città a ferragosto ed è stato nella giornata di oggi, martedì 17 agosto, presentato ufficialmente come il nuovo numero 9 della rosa di Mourinho.

Quest’ultimo ha subito indicato il centravanti di Camberwell come il profilo ideale cui ripartire dopo la sortita di Edin Dzeko e, nell’ultima intervista rilasciata, si è detto entusiasta della celerità palesata da Pinto e adepti nell’assecondare le proprie richieste.

Come anticipato, però, quello del nuovo bomber capitolino non è stato l’unico annuncio fatto dalla società dei Friedkin in data odierna.

Roma, ufficiale la nuova partnership con Statsbomb

I nuovi proprietari della Roma hanno finora mostrato una grande attenzione sotto molteplici punti di vista, non solo legati al campo. Al di là della questione stadio, da essi minuziosamente scandagliata, papà Dan e il figlio Ryan hanno cercato in questi mesi dei nuovi accordi di partnership.

In una fase storica così delicata, pur ponendo fine al legame con Qatar Airways, sono riusciti comunque a chiudere interessanti trattative che hanno permesso di annoverare nel corpus dei nuovi partner interessanti realtà quali Digital Bits o Zytara Labs LLC.

Oggi, inoltre, è arrivata l’ufficialità del nuovo accordo con StasBomb, società occupantesi di analisi dati calcistici e la cui importanza risulta essere destinata a non limitarsi al solo aspetto economico. La costruzione di maxischermi a Trigoria per le analisi tattiche e le ammissioni dello stesso Mourinho hanno infatti permesso di capire come il nuovo staff portoghese nutra una certa attenzione anche per quest’aspetto di match analysis.