Calciomercato Roma, manca l’accordo definitivo | Ecco le cifre

I giallorossi stanno ultimando la trattativa con il club italiano per la cessione del giocatore a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato.

Mancano 13 giorni alla chiusura ufficiale della sessione estiva del calciomercato che potrebbe, soprattutto in Italia, infuocarsi nelle prossime ore. L’Inter è ancora a caccia di un altro attaccante dopo l’arrivo di Edin Dzeko, la Juventus probabilmente non si fermerà ai soli Kaio Jorge e Locatelli, la Lazio deve ancora ufficializzare tutti gli acquisti (compreso il rinnovo di Radu), il Napoli si è mosso poco mentre il Milan sta cercando di rinforzare la rosa.

A proposito dei rossoneri, continua la trattativa con la Roma per Alessandro Florenzi. Sembrava essere molto vicina la chiusura dell’affare, ma così non è stato. Non è in discussione però la stessa che potrebbe chiudersi nelle prossime ore, cambiando un po’ le carte in tavola.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, cessione in extremis | Tiago Pinto riflette

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, pazza idea | Contatti già avviati

Calciomercato Roma, Florenzi al Milan | Ore decisive

Si perché Tiago Pinto voleva fare cassa, una plusvalenza che avrebbe permesso di respirare alla Roma. Sarebbe andato bene anche un prestito con obbligo di riscatto, ma i rossoneri non offrono più di un prestito oneroso con diritto. A questo punto il club capitolino accetterebbe anche un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare anche obbligo. La base dell’affare è che il trasferimento sia temporaneo ma oneroso.

Il Milan offre un milione alla Roma, che ne richiede almeno 500 mila euro in più. Insomma Florenzi ha da tempo sposato il progetto Milan, che sta cercando di chiudere la trattativa nel più breve tempo, in modo tale da dare subito un ottimo jolly a Stefano Pioli, la sensazione è che si chiude nelle prossime ore. Per il giocatore romano, dunque, continua l’esperienza lontano dalla capitale, dopo i prestiti a Valencia e Paris Saint-Germain.