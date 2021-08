Calciomercato Roma, cessione in extremis | Tiago Pinto riflette

La sessione estiva del calciomercato sta per volgere al termine, ma le mosse in casa Roma non sono ancora chiuse.

Il calciomercato della Roma non è affatto conclusa. La deadline, come sempre, è fissata per il 31 agosto, quando alle ore 20 scoccherà il gong sulla chiusura della sessione estiva 2021-2022. I giallorossi però sono ancora a caccia dei tasselli mancanti, soprattutto se dovesse uscire qualche giocatore. Da monitorare soprattutto il reparto arretrato dove potrebbe arrivare sia un terzino destro, come vice Karsdorp, che un difensore centrale. Proprio su quest’ultimo c’è da monitorare la situazione legata a Chris Smalling e a Roger Ibanez. I giocatori non sono sulla lista delle cessioni, ma il primo non convince a livello fisico, mentre per il secondo, qualora dovesse arrivare un’offerta importante, potrebbe partire.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, pazza idea | Contatti già avviati

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, spesi quasi 100 milioni | Cosa manca a José Mourinho

Calciomercato Roma, futuro incerto per Ibanez

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, se il brasiliano dovesse partire si cercherebbe il difensore di piede mancino che era nel mirino a inizio estate. Al momento nella lista del general manager Tiago Pinto, stilata insieme a José Mourinho, ci sono Senesi (Feyenoord), Lenglet (Barcellona), Botman (Lille), Aguerd (Rennes) e Kabak (Schalke 04). Tutto dipenderà dalla possibile uscita del brasiliano, che non è sulla lista dei partenti, ma anche degli esuberi Federico Fazio e Davide Santon, i quali hanno ancora un anno di contratto con il club giallorosso. Saranno giorni finali di calciomercato roventi, non solo dal punto di vista climatico. I centrali difensivi in questo momento sui quali José Mourinho può puntare sono Mancini, Smalling, Ibanez e Kumbulla, e difficilmente saranno cinque per tre competizioni.