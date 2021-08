Calciomercato Roma, fumata bianca a un passo | Accordo per un biennale

Calciomercato Roma, la fumata bianca è sempre più vicina: accordo per un contratto biennale a 2 milioni di euro a stagione.

Archiviato il colpo Abraham, che era fondamentale condurre in porto alla luce dell’imprevisto addio di Edin Dzeko, per la Roma si prospettano giorni di riflessioni. Gli obiettivi sono chiari: Pinto vorrebbe regalare a Mourinho un centrocampista e un difensore ( qualora si dovessero creare i presupposti giusti). Per farlo, però, sarà fondamentale riuscire a piazzare quei tasselli che non sono considerati incedibili dallo Special One; in questo senso, nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivato ad un punto di svolta la trattativa concernente il trasferimento di Pedro alla Lazio, al punto che il calciatore avrebbe già detto sì alla proposta biancoceleste.

Calciomercato Roma, Pedro alla Lazio: accordo biennale

Secondo quanto riportato da “Sportmediaset.it“, sarebbe stata già raggiunta un’intesa di massima tra l’entourage dell’esterno spagnolo e la Lazio, sulla base di un contratto biennale a circa 2 milioni di euro più bonus a stagione, con lo stesso calciatore che, stando a quanto riferito da Sky, avrebbe già comunicato a Mourinho la sua intenzione di cambiare aria. Sono ore caldissime in questo senso, e la sensazione è che l’intesa definitiva possa arrivare da un momento all’altro, per completare i pezzi di un mosaico che accontenterebbe tutti. La Roma, che cederebbe quello che a tutti gli effetti ora come ora è considerato un esubero, la Lazio che ha assoluta necessità di rimpolpare la propria batteria di esterni, e lo stesso calciatore che riabbraccerebbe quel Sarri che tanto ha creduto in lui negli anni di comune permanenza al Chelsea.