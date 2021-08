Calciomercato Roma, tutto fatto per Florenzi | Ecco quando sarà a Milano

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è ormai prossimo alla chiusura di uno degli affari più discussi degli ultimi giorni.

Ormai ci siamo, la stagione della Roma è pronta a iniziare e sarà catalizzata dalla sfida di domani, giovedì 19 agosto, che metterà i capitolini di fronte al Trazbnospor. Tre giorni dopo, poi, è in programma la prima gara del campionato contro la Fiorentina.

La rosa è pressoché completa e, come emerso dalle parole dello stesso mister, sembra assecondare i gusti e le preferenze di Mourinho. Quest’ultimo ha esplicitamente affermato di attendersi un mercato diverso ma di essere contentissimo per l’operato di Pinto e la disponibilità dei Friedkin nel venire incontro alle esigenze e alle richieste da lui avanzate in questi mesi.

La divergenza tra la campagna acquisti prospettata a inizio giugno e quella poi effettivamente concretizzatasi è legata soprattutto agli imprevisti causati dal lungo infortunio di Spinazzola e la scelta di Edin Dzeko di lasciare il club a poche settimane dall’incipit del nuovo anno.

A Trigoria hanno comunque saputo ben ovviare alle tante problematiche createsi e sono ora al lavoro soprattutto sul fronte uscite. La finalità è quella di cancellare dal libro paga i nomi dei non pochi esuberi presenti, così da abbassare il monte ingaggi e monetizzare.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, fumata bianca a un passo | Accordo per un biennale

Calciomercato Roma, tutto fatto per il passaggio di Florenzi al Milan

Da ieri sera nella Capitale continua a rimbalzare il nome di Pedro Rodriguez. Il campionissimo ex Barcellona, messo fuori rosa da Mourinho, potrebbe permanere nella Capitale ma cambiare maglia.

Il suo passaggio alla Lazio è ormai imminente ma non sembra trattarsi dell’unica sortita destinata a interessare il mondo giallorosso nei prossimi giorni. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, la trattativa con il Milan per Alessandro Florenzi sarebbe ormai prossima alla chiusura.

Il via libera dovrebbe arrivare in serata e il giocatore di Vitinia è pronto a partire già domattina e sottoporsi alle visite mediche. Salvo clamorosi cambiamenti, sta per concludersi l’ennesimo rapporto tra la Roma e un ormai ex capitano romano e romanista.