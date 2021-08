Calciomercato Roma, cessione in Serie A | L’annuncio di Villar

Calciomercato Roma, nelle ultime ore si sarebbero infittiti i contatti tra l’entourage del giocatore e un club di Serie A.

L’arrivo di Tammy Abraham, immediatamente succedaneo all’approdo di Edin Dzeko all’Inter, potrebbe aver chiosato il mercato giallorosso. Nei rimanenti giorni di agosto si lavorerà soprattutto per sfoltire la rosa e allontanare gli esuberi.

Se il piano di epurazione andrà come previsto, Pinto potrebbe dunque decidere di regalare alla piazza un ultimo colpo, volto a puntellare in modo definitivo una rosa che appare già pressoché completa, centrocampo a parte.

I nomi maggiormente destinati a lasciare la Capitale sono quelli di Alessandro Florenzi e Pedro Rodriguez a un passo, rispettivamente, dal vestire le maglie di Milan e Lazio. Per il primo i rossoneri hanno strappato un prestito con diritto di riscatto che potrebbe permettere alla Roma di incassare circa 5 milioni di euro.

La sortita dello spagnolo, invece, non dovrebbe fruttare alcun incasso per i giallorossi. Nelle ultime ore, intanto, si sarebbero infittite le voci secondo le quali anche un altro giocatore potrebbe cambiare maglia ma non campionato.

Calciomercato Roma, Gonzalo Villar al Sassuolo: arriva la smentita

Nella giornata di Manuel Locatelli alla Juventus si è infittita nuovamente una voce nata qualche settimana fa e relativa all‘interesse del Sassuolo per Gonzalo Villar. Stando a quanto riportato su “Il Tempo“, infatti, ci sarebbero stati dei contatti con l’entourage dello spagnolo e la dirigenza neroverde per comprendere se ci fossero dei margini per portare il numero 8 in Emilia Romagna.

Pochi minuti dopo, però, è arrivata la lapalissiana smentita da parte del diretto interessato che ha sottolineato come, quasi memore di un noto coro ultras, nel suo cervello ci sia solo la Roma.