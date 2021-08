Calciomercato Roma, pazza idea | Contatti già avviati

Il giocatore non rientra più nei piani tecnici di Mourinho ed è sul Calciomercato da qualche settimana. Adesso ci pensa un altro club di Serie A.

Adesso viene il bello, ma anche il difficile. Dopo gli acquisti di Rui Patricio, Matias Vina, Eldor Shomurodov e Tammy Abraham, Tiago Pinto si concentrerà esclusivamente sulle uscite, per poi provare a rituffarsi sul calciomercato in entrata, a caccia di qualche occasione di fine agosto. Le cessioni del club capitolino hanno molti ostacoli per via degli alti ingaggi che gli esuberi in rosa hanno, anche se José Mourinho non ne fa un problema.

Per le casse societarie sarebbe un risparmio importante, riuscendo a piazzare quelli che restano: Fazio, Santon, Nzonzi, Pastore e Pedro, oltre a qualche giovane calciatore. A proposito dello spagnolo, come vi abbiamo riportato ieri, c’è una novità clamorosa che riguardarebbe un possibile suo passaggio alla Lazio.

Calciomercato Roma, contatti avviati Pedro Lazio

Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha chiesto alla coppia Lotito-Tare di poter sondare il terreno per un suo pupillo al Chelsea, ovvero Pedro, ormai fuori rosa nella Roma. I contatti con i procuratori dell’ex Barcellona e blues sono stati già avviati. Bisognerà parlare poi con la Roma, cosa che negli ultimi anni a livello di calciomercato non è mai accaduta. Una trattativa tra le due società romane non si vede da mezzo secolo. Tutti gli acquisti già avvenuti (anche se non ufficialmente) e i futuri per la Lazio, dovranno però passare per la cessione di Joaquin Correa, visto che l’indice di liquidità del club biancoceleste non lo permette. Lotito, infatti, starebbe pensando ad un prestito finalizzato per sbloccare il tutto.