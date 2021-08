Calciomercato Roma, Pinto senza sosta | Incontro a Trigoria

Nemmeno un attimo di sosta per il General Manager giallorosso Tiago Pinto: per oggi è fissato a Trigoria un incontro fondamentale.

Ore frenetiche per Tiago Pinto, chiamato ad affrontare gli ultimi giorni di calciomercato. L’obiettivo è di affidare al tecnico José Mourinho una squadra più che competitiva. Dopo l’arrivo di Tammy Abraham il direttore generale giallorosso è alle prese con altre trattative sia in entrata che in uscita.

Anche la data di oggi è cerchiata in rosso sull’agenda del dirigente portoghese: in giornata è infatti previsto un incontro importante per sancire un prolungamento di contratto pesante in casa Roma.

Calciomercato Roma, oggi incontro per il rinnovo di Pellegrini

Novità importanti potrebbero infatti arrivare presto per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso sembra destinato a prolungare il proprio accordo con la Roma, visto che tanto da parte del club quanto da parte del giocatore la volontà è chiara: andare avanti insieme. E proprio nella giornata di oggi, secondo ‘Il Messaggero’, è previsto un incontro tra Tiago Pinto e l’agente del numero 7. Un appuntamento che dovrebbe coincidere con un’accelerata decisiva nelle negoziazioni per il prolungamento del contratto di Pellegrini, attualmente in scadenza a giugno 2022.

Dopo l’amarezza per l’infortunio che gli ha impedito di prendere parte all’avventura della Nazionale ad Euro 2020, Lorenzo è carico per cominciare una nuova stagione con la fascia di capitano al braccio. E per sancire in maniera ancor più evidente il legame con Roma e con la Roma, è pronto a mettere la firma su un nuovo accordo con il club. Il rinnovo dovrebbe confermare la sua presenza nella Capitale fino al 2026. Sulle cifre del nuovo contratto vige il massimo riserbo. Quel che è certo è che l’ingaggio di Pellegrini è destinato ad essere ritoccato rispetto ai 2,3 milioni che il centrocampista percepisce attualmente. L’altra grande indiscrezione riguarda la clausola rescissoria, che quasi certamente verrà eliminata.