Calciomercato Roma, Pjanic via con lo sconto | Rivelazione in diretta

Calciomercato Roma, bomba Pjanic: via con lo sconto. La rivelazione in diretta scompagine le carte in tavola.

Che Pjanic non abbia nessuna voglia di continuare la sua esperienza al Barcellona non lo scopriamo di certo ora. Il bosniaco in più di una circostanza ha strizzato l’occhio alla Juventus, con i bianconeri che, però, devono prima sciogliere il nodo relativo ad Aaron Ramsey: se non esce il gallese, le possibilità di un ritorno del bosniaco all’ombra della Mole diventano sempre più ridotte. Ciò non toglie, però, che la “Vecchia Signora” possa negoziare l’acquisto dell’ex mezzala della Roma indipendentemente dall’uscita dell’ex Arsenal, a maggior ragione dopo la formula con la quale Cherubini ha acquistato Locatelli dal Sassuolo; tuttavia, la Juve non è il solo club su Pjanic, con la Roma che avrebbe effettuato più di un sondaggio nelle scorse ore.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, colpo in mediana | “Giallo” social

Calciomercato Roma e Juventus, bomba Pjanic: le ultime

Intervenuto a “Retesport”, il giornalista Giacomo Iacobellis ha fatto il punto della situazione, rivelando alcuni particolari piuttosto interessanti. Ecco le sue parole: “Il bosniaco vorrebbe tornare alla Juventus, per volontà di Allegri, ma i bianconeri dopo l’arrivo di Locatelli dovrebbero liberare una casella. La Roma ha effettuato un sondaggio nei giorni scorsi per un suo ritorno; Ramadani è a Milano, ha parlato con i giallorossi. Dal mondo blaugrana la Roma viene considerata un vantaggio, ma Pjanic ha attualmente la Juve come priorità. In questo momento credo che Pjanic possa ridurre notevolmente le sue richieste salariali, magari intorno ai 4 milioni annui. Sono convinto che tornerà in Italia.”