Calciomercato Roma, scatta l’effetto domino | Va in Premier Leaague

Calciomercato Roma, scatta l’effetto domino che libera il giallorosso. Pronto a tornare in Premier League per la gioia di Pinto

Un altro elemento in esubero potrebbe trovare a breve una nuova sistemazione. Un altro epurato di Mourinho – anche se in questo caso, onestamente, lo Special One centra poco – che sarebbe pronto a lasciare Trigoria per fare il ritorno, dopo la parentesi con l’Everton, in Premier League. E’ pronto infatti l’effetto domino. Quello che potrebbe sbloccare in maniera definitiva la situazione dopo l’interesse mostrato nelle scorse settimane dallo Sheffield United nei confronti dell’estremo difensore svedese, reduce anche da un buon Europeo.

Di mezzo c’è ancora una volta l’Arsenal. Che dovrebbe chiudere nelle prossime ore l’affare Ramsdale. L’attuale numero 1 dello Sheffield sarebbe pronto a unirsi ai Gunners. E allora verrebbe liberata la casella per Olsen. Un nuovo colpo, perché anche se in uscita di colpo si tratta in questo momento, targato Tiago Pinto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, corsa a tre per Pjanic | C’è il sorpasso

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, trattativa caldissima | Si può chiudere subito

Calciomercato Roma, Olsen vicino allo Sheffield

La notizia dell’accordo quasi trovato tra l’Arsenal e Ramsdale è data da siamolaroma.it. Che sottolinea, inoltre, come delle fonti inglesi confermano che il primo obiettivo del club inglese che sta per perdere il suo numero 1 titolare è appunto lo svedese che è a Trigoria e che è legato alla Roma.

Una trattativa anche questa che si potrebbe chiudere in poco tempo una volta che l’Arsenal avrà ufficializzato l’arrivo di Ramsdale. Dopo la partenza di Providence – e quelle ormai certe di Pedro direzione Lazio e Florenzi verso il Milan – arriva un’altra uscita. Con Pinto pronto alla fine anche a tentare l’assalto per il centrocampista da regalare, alla fine del mercato, allo Special One.