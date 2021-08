Calciomercato Roma, regista gratis per Mourinho

Il reperimento di un centrocampo resta un obiettivo concreto del calciomercato Roma, ma si cerca una soluzione vantaggiosa

Regina del calciomercato italiano, la Roma non ha ancora completato l’opera e vuole sfruttare le ultime due settimane di trattative per cogliere eventuali occasioni, soprattutto a centrocampo e in difesa. Per quanto riguarda il regista, dopo il rinnovo di Xhaka, Tiago Pinto si è concentrato su altri profili molto interessanti e l’eventuale rinforzo in mediana potrebbe arrivare sempre dall’Inghilterra. Negli ultimi giorni, si è infatti parlato di un derby di mercato con la Lazio per Lucas Torreia e le indiscrezioni più recenti ci regalano aggiornamenti importanti sulla formula del trasferimento.

Calciomercato Roma, Torreira può arrivare così

Secondo ‘calciomercato.it’, la Roma ha effettuato veramente un sondaggio per il centrocampista 25enne. Sotto contratto con l’Arsenal fino al 2023, l’ex Sampdoria è reduce dalla stagione in prestito all’Atletico Madrid e Arteta ha intenzione di farlo partire anche in questa sessione di mercato.

Per il club giallorosso, si tratterebbe della classica occasione last minute, visto che Torreira potrebbe arrivare in giallorosso con la formula del prestito secco, potenzialmente gratuito. Una pista da seguire con attenzione, dunque, come alternativa ad altri profili, come quello di Zakaria.