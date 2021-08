Calciomercato Roma, colpo in mediana | “Giallo” social

Calciomercato Roma, assalto in mediana: Pinto vuole regalare un altro rinforzo a Mou, a centrocampo. Piccolo “siparietto” social.

Il reparto per il quale si concentreranno le attenzioni di Tiago Pinto in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato è sicuramente il centrocampo, dove Mourinho si aspetta un rinforzo che possa rimpolpare l’organico. Il blitz in Inghilterra di Pinto per Abraham, è servito anche a tastare il terreno con diversi addetti ai lavori; in Premier League, ad esempio, gioca Anguissa, per il quale sono stati già effettuati dei sondaggi esplorativi. Oggi calciomercato.it ha rilanciato la possibile pista Torreira, che è un profilo tecnico, ma pur sempre compatibile con le esigenze tattiche della nuova Roma mourinhana. Un altro calciatore monitorato con estrema attenzione è Denis Zakaria, che quest’oggi ha fatto parlare di sé, lanciando quello che ad alcuni è sembrato essere un indizio social.

Calciomercato Roma, “giallo” Zakaria: indizio social?

Il centrocampista elvetico in forza al Borussia Mönchengladbach, infatti, ha messo un “cuoricino” alla foto pubblicata su Instagram dalla pagina 4 3 3 che immortalava il neo acquisto giallorosso Abraham: il like però è stato subito cancellato, non senza che molti tifosi si accorgessero di quanto successo. Ricordiamo che Zakaria rappresenta uno dei profili caldeggiati da Pinto che, però, per affondare realmente il colpo, dovrà prima cedere alcune pedine per fare casse, e riuscire ad accontentare le richieste del club tedesco.