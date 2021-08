Calciomercato Roma, inserimento giallorosso | Lotta a tre in Serie A

I giallorossi potrebbero limare un colpo in entrata per rinforzare la rosa di Mourinho. Serve un’occasione sul calciomercato.

Dopo gli arrivi di Rui Patricio, Matias Vina, Eldor Shomurodov e per ultimo Tammy Abraham, potrebbe non finire qui il calciomercato in entata della Roma. I giallorossi dovranno sistemare i nodi relativi alle uscite, con tanto lavoro per Tiago Pinto, tra chiamate e incontri, e poi negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare anche qualche altro tassello per completare la rosa di José Mourinho. Un ruolo dove la Roma potrebbe intervenire è quello del terzino destro, dove al momento lo Special One può contare su Rick Karsdorp e Bryan Reynolds, per il quale la Roma ha speso i 6 milioni e 750 mila euro dell’obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, obiettivo Zappacosta

Il giovane terzino statunitense, però, necessita ancora di un po’ di tempo per l’ambientamento al calcio italiano, proveniendo dalla Major League Soccer. Per questo la dirigenza giallorossa sta pensando ad un rinforzo proprio come vice dell’olandese, che possa alternarsi con l’americano. Difficile al momento trovare un’occasione, che potrebbe presentarsi proprio gli ultimi giorni di mercato.

Come riportato da ‘Il Messaggero’, c’è l’ipotesi Davide Zappacosta, che già è stato nella capitale, seppur con un’esperienza poco fortunata. Il terzino destro, dopo l’esperienza al Genoa, è un obiettivo concreto di Fiorentina e Atalanta, con i viola che hanno tentato un sorpasso sulla squadra di Gasperini incontrando l’agente del calciatore Lucci. Al momento la Roma parte indietro, ma chissà che non possa esserci una svolta sulla corsia di destra.