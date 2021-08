Roma Trabzonspor, UFFICIALE: ecco i prezzi dei biglietti per la gara dell’Olimpico

Roma Trabzonspor, i biglietti della gara dell’Olimpico valida per il ritorno dei play off di Conference League.

Manca sempre meno all’inizio della stagione ufficiale della Roma di Mourinho che domani, in Turchia, sarà impegnata nell’andata dei play off di Conference League, contro il Trabzonspor. Gara da non sottovalutare per i giallorossi, che cercheranno di dare il loro meglio, per ipotecare una qualificazione di vitale importanza; c’è molta attesa per il debutto ufficiale della nuova compagine dello Special One che comunque nelle amichevoli del pre campionato ha destato buone impressioni. Intanto, con un comunicato apparso il proprio sito ufficiale, il club ha annunciato il costo dei biglietti in vista della gara di ritorno, in programma il 26 agosto all’Olimpico alle ore 19.00.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, fumata bianca a un passo | Accordo per un biennale

Leggi anche –> Calciomercato Roma, corsa a tre per Pjanic | C’è il sorpasso

Roma-Trabzonspor, le ultime sul costo dei biglietti per la gara di Conference League

Per gli abbonati il costo delle curve sarà di 5 euro, così come per i distinti: pagherà il doppio chi volesse vedere il match dalla tribuna Tevere e da quella Monte Mario. Per quanto concerne i prezzi dei biglietti in vendita libera, ecco una rapida carrellata: nelle due curve il prezzo è di 10 euro, mentre dei distinti sale a 14 euro. Per la tribuna Tevere si sale a 20 euro, mentre per quella Monte Mario a 30 euro. Per gli Under 16, il costo è quello standard si 5 euro. Chiaramente, in ottemperanza alle norme vigenti, vi sarà l’obbligo di esibire il Green Pass.