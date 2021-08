Calciomercato Roma, altro addio in prestito | Chiusura lampo

Calciomercato Roma, si profila un altro addio in prestito: la chiusura dell’affare è sempre più vicino. Ecco i dettagli.

Porte girevoli in casa Roma. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Tammy Abraham, Tiago Pinto si appresta ad ultimare quelle cessioni dalle quali si spera di ricavare un discreto tesoretto. In quest’ottica è da ascrivere il trasferimento di Florenzi al Milan, con il terzino destro che si appresta a diventare un nuovo calciatore del “Diavolo” nelle prossime ore. Ma quella dell’ex Psg non sarà l’ultima cessione in programma; come rivelato da Sportitalia, avrebbe ricevuto un impulso importante la trattativa legata al trasferimento ( con la formula del prestito) di Ante Coric allo Zurigo.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, conferme dalla Spagna | Duello per il colpaccio a zero

Calciomercato Roma, svolta Coric: addio in prestito allo Zurigo

Il croato classe ’97, reduce dal doppio prestito all’Olimpia Lubiana el Venlo, è considerato un vero e proprio esubero: il suo contratto scade nel 2023, ragion per cui è possibile ipotizzare una sua uscita in prestito. Ricordiamo che lo Zurigo aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per Coric già qualche settimana fa, ma le trattative si erano in un primo momento arenate, dato il generale ostracismo del club giallorosso a cedere un giovane senza che gli venisse riconosciuto nessun corrispettivo economico. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, però, la posizione dei capitolini sembrerebbe essersi ammorbidita, e un’intesa potrebbe essere trovata a stretto giro di posta.