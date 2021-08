Calciomercato Roma, altro inserimento | Corsa a tre in Serie A

Giorni caldi per il calciomercato. La chiusura si avvicina e le squadre cercano un rinforzo, soprattutto a centrocampo.

Manca ancora qualcosa per completare questa prima nuova Roma di José Mourinho. Lo stesso tecnico portoghese è perennemente in contatto con il suo connazionale, nonché general manager giallorosso, Tiago Pinto, per parlare degli ultimi o dell’ultimo colpo sul mercato in entrata. In uscita è stato fatto un grande lavoro dall’ex dirigente del Benfica, anche se non è arrivata una liquidità fresca, che potrebbe arrivare proprio l’anno prossimo qualora gli obblighi di riscatto dei vari prestiti dovessero essere riscattati. Il club capitolino, che oggi ha vinto la prima partita ufficiale in casa del Trabzonspor in UEFA Conference League, è a caccia del centrocampista tanto richiesto dallo Special One.

Calciomercato Roma, Fiorentina su Pjanic

Tra le varie ipotesi uscite nei giorni scorsi c’è anche quella del ritorno in giallorosso di Miralem Pjanic. Sul centrocampista bosniaco però, secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, ci sarebbe un forte interessamento della Fiorentina, che si aggiunge dunque alla corsa insieme a Juventus e Roma. Il club bianconero rimane la priorità, ma tutto dipenderà dall’evolversi della situazione. Il patron viola Rocco Commisso sta valutando la fattibilità dell’operazione, visto l’alto ingaggio del giocatore del Barcellona. Il club blaugrana potrebbe potrebbe decidere di contribuire a parte dell’ingaggio (anche di un 30%). I gigliati stanno cercando di trovare la quadra su un possibile pagamento biennale o triennale.