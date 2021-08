Calciomercato Roma, addio Florenzi | Accordo imminente: le ultime

Calciomercato Roma, la fumata bianca per il trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan è dietro l’angolo: i dettagli.

Ormai ci siamo: il trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan sta per essere completato, al punto che ogni istante potrebbe essere quello giusto per l’ufficialità. Come rivelato da “Sky“, la trattativa con i rossoneri è giunta al rettilineo d’arrivo, e la fumata bianca non è mai stata così vicina. L’accelerata decisiva è avvenuta nelle scorse ore, quando i due club hanno raggiunto un’intesa di massima, sulla base di un prestito oneroso ( a un milione di euro), con diritto di riscatto fissato a 4 milioni, anche se per le cifre ufficiali bisognerà aspettare il comunicato che sarà diramato nel corso delle prossime ore.

Calciomercato Roma, Florenzi-Milan: la fumata bianca è vicinissima

L’accordo tra il Milan e il terzino è stato raggiunto da tempo, ed è stato proprio l’ex laterale del Psg a spingere per la soluzione “rossonera”, una volta accortosi che il suo tempo in giallorosso era ormai scaduto. La tavola era già apparecchiata in mattinata, ma bisognava aspettare la risposta del “Fondo”: ma ormai “alea iacta est“, e già in serata ci potrebbe essere la stretta di mano risolutiva, con Florenzi che potrebbe anche essere convocato da Stefano Pioli, per la gara contro la Sampdoria.