Calciomercato Roma, si chiude oggi | Visite e firma

Calciomercato Roma, si chiude oggi: visite mediche e firma. Il calciatore è atteso in serata a Milano. Poi arriverà l’ufficialità

Potrebbe essere una giornata entusiasmante per la dirigenza della Roma. Non solo per il debutto atteso in Conference League, ma anche per l’attività di Tiago Pinto, che potrebbe riuscire nel triplo intento. Dopo aver piazzato Pedro, passato ufficialmente alla Lazio, e il giovane Valeanu, che è del Seregno a titolo definitivo, potrebbe chiudere per un’altra operazione in uscita.

Secondo quanto riportato infatti pochi minuti fa da SportMediaset, Florenzi è atteso questa sera a Milano. La trattativa ormai è chiusa. E se precedentemente sembrava che l’esterno dovesse già volare questa mattina verso la Lombardia, il viaggio è stato posticipato. Solamente di alcune ore però. Ormai è fatta.

Calciomercato Roma, ecco i dettagli dell’operazione Florenzi

A confermare i dettagli dell’operazione ci ha pensato anche Claudio Raimondi, che per Mediaset segue il Milan e il calciomercato. Un milioni per il prestito, 4 per il diritto di riscatto a favore ovviamente di Maldini. Alessandro ormai è pronto a dire addio, quasi in maniera definitiva, alla sua avventura in maglia giallorossa, dopo che l’ultimo anno e mezzo lo ha passato in prestito tra Valencia e Psg.

Un altro saluto. Un altro armadietto all’interno di Trigoria che si svuota. Ormai la storia era finita. E questa è la soluzione migliore per tutti. Non solo per il calciatore, che andrà a giocare sicuramente di più di quanto lo avrebbe potuto fare in giallorosso, ma anche per la Roma, che toglie uno stipendio importante dal bilancio.