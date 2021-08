Calciomercato Roma, summit a Londra | Pinto in attesa

Calciomercato Roma, negli ultimi giorni di mercato Pinto proverà a regalare a mister Mourinho il tanto atteso centrocampista.

Quella che sarebbe stata la vera e propria trattativa dell’estate giallorossa non è riuscita ad andare in porto. Ci riferiamo, ovviamente, all’interesse per Granit Xhaka, accostato ai capitolini dagli inizi di giugno ma mai approdato all’ombra del Colosseo.

Troppo importante, infatti, la divergenza di vedute tra italiani e londinesi circa il costo dello svizzero, destinato dunque a rimanere un’importante pedina di Arteta e a non poter abbracciare Mourinho, come da lui sperato fino a poco fa.

La vicenda Dzeko e la trattativa per Abraham hanno spostato l’attenzione sul reparto offensivo ma non è da escludere la possibilità di poter assistere ad un infittimento delle voci per la ricerca del mediano in questi ultimi giorni di agosto.

La priorità, a squadra quasi ultimata, è quella di provare a cedere i tanti esuberi rimasti in rosa. Solo se concretizzate quasi tutte le cessioni in programma si potrà sperare di assistere all’arrivo di un ultimo giocatore destinato a coesistere con Veretout nei due posti davanti alla difesa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, UFFICIALE: addio Pedro

Calciomercato Roma, tutte le novità su Lucas Torreira

Sfumata definitivamente la trattativa che avrebbe potuto portare il numero 34 all’ombra del Colosseo e lasciare definitivamente la capitale britannica, si sono succeduti tanti nomi nelle ultime settimane.

Tra questi, figura anche la suggestione Pjanic, elemento forse tra i più qualitativi tra i tanti accostati al mondo giallorosso ma sul quale pesa un passato e un “tradimento” bianconero che forse non tutti riuscirebbero a perdonargli.

Oltre al bosniaco, la Roma sembra interessata ad un altro giocatore che ha già militato nel nostro campionato. Ci riferiamo a Lucas Torreira, militante anch’egli tra le fila dei Gunners e conoscitore del nostro campionato grazie alla scorsa parentesi alla Sampdoria.

Stando a quanto riferito dal tweet di John Solano, il suo entourage, Pablo Bentancur, sarebbe in queste ore a Londra per incontrare l’Arsenal e discutere di plurime questioni. Tra queste, figura anche quella relativa alla possibilità del trasferimento del suo assistito in giallorosso.

Attese a breve novità.