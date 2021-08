By

Calciomercato Roma, dalla Spagna arriva un’interessante voce di mercato che potrebbe permettere ai giallorossi di concretizzare un importante affare a parametro zero.

A poche ore dalla prima uscita ufficiale di Pellegrini e compagni per il turno preliminare di Conference League contro il Trabzonspor, non si fermano le voci di mercato legate all’orbita giallorossa.

A Trigoria si sta ora lavorando soprattutto sul fronte uscite per provare a completare un piano epurativo volto al risparmio di ingaggi troppo elevati e finalizzato all’allontanamento di elementi considerati da Mourinho ai margini della rosa.

Nella giornata di oggi, giovedì 19 agosto, è arrivata l’ufficialità del passaggio di Pedro alla Lazio, in seguito alla quale potrebbe giungere anche quella relativa al trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan.

Per l’ex Chelsea non è previsto alcun esborso da parte dei biancocelesti mentre il centrocampista di Vitinia vestirà rossonero grazie all’accordo trovato tra Maldini e Pinto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Giallorossi su Samuel Umtiti”

Il mercato della Roma è stato finora influenzato da una serie di inattesi eventi che, come sottolineato dallo stesso mister, hanno portato la dirigenza a seguire un programma diverso da quello inizialmente ponderato.

Ciò non ha comunque impedito di accontentare lo Special One, molto soddisfatto dal pragmatismo e la celerità di Pinto e adepti. Questi ultimi, oltre che a chiosare quel processo di epurazione su citato, potrebbero ora provare a chiudere il mercato con un colpo in un reparto che sembrava destinato a rimanere intoccabile.

L’infortunio di Smalling, infatti, ha reso memore la piazza tutta della grande discontinuità avuta dal centrale inglese nella scorsa stagione. Onde evitare situazioni emergenziali, dunque, si potrebbe cercare un colpo low cost da attualizzare in questi ultimi giorni di campagna acquisti.

Un’occasione potrebbe giungere dalla Spagna e in particolar modo dal Barcellona. Come raccontatovi, infatti, il rapporto tra i catalani e il francese è ai ferri corti e non è assolutamente da escludersi una separazione nei prossimi giorni.

In particolar modo, stando a quanto riportato dal “Mundo Depurtivo“, il ventisettenne è seguito dal Lione e dalla stessa squadra giallorossa che potrebbe completare in questo modo il reparto arretrato. Seguiranno aggiornamenti.