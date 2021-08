Calciomercato Roma, UFFICIALE: addio Pedro

Calciomercato Roma, adesso è ufficiale: Pedro è della Lazio. Lo spagnolo passa alla squadra di Sarri dopo le visite di questa mattina

Adesso è ufficiale. Pedro è della Lazio. L’attaccante lascia la Roma dopo una sola stagione e si veste di biancoceleste. Pinto quindi riesce nel proprio intento: quello di cedere un esubero di Mourinho e di alleggerire il monte ingaggi. Un altro elemento che non rientrava nei piani e che nonostante uno stipendio importante, che lascia Trigoria. Per la gioia non solo di Mourinho e di Pinto, ma anche dei Friedkin che non credevano più nel calciatore.

Pedro ha scelto la numero 9. E dopo un po’ di paura questa mattina per una notizia che si è rivelata infondata su alcune valutazioni che stava facendo la Lazio sulle condizioni fisiche dello spagnolo, è ufficialmente un giocatore di Sarri. E sarà probabilmente disponibile anche per la prima giornata di campionato.

Calciomercato Roma, Pedro è della Lazio per la gioia di Pinto

Sicuramente Pinto è contento. Felice di aver piazzato un altro colpo in uscita. Soddisfatto del lavoro che sta facendo sia in entrata che in uscita. Adesso manca solamente qualche altro elemento da piazzare. Nzonzi, soprattutto, visto che Florenzi è atteso oggi a Milano per iniziare la sua avventura con la maglia rossonera. E Olsen, ormai, è a un passo dallo Sheffield United.

Rimane solamente una cosa: la classica ciliegina sulla torta. Quel centrocampista dopo il mancato arrivo di Xhaka. Potrebbe essere Pjanic, anche se qualche altro nome potrebbe uscire proprio in queste ore. E Pinto rimane vigile sul mercato.